مقتل 4 جنود باكستانيين فى هجوم انتحارى على الحدود الأفغانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الباكستانى، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود على يد انتحارى بمنطقة وزيرستان قرب الحدود مع أفغانستان، وذلك بعد ساعات من مقتل قائد طالبانى بارز، ما يعرض وقف إطلاق النار بين إسلام آباد وحركة طالبان - باكستان للخطر.





وفى بيانه، قال الجيش الباكستانى، إنه تم استهداف قافلة جنود فى منطقة وزيرستان الشمالية خلال الليل. فيما يحذر مسؤولون استخبارتيون من أن مقتل القائد الطالبانى، والهجوم الانتحارى، كلها دلالات تشير إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى. وبحسب التقارير المحلية، وقع الهجوم الانتحارى بعد ساعات من مقتل قائد بارز بحركة طالبان باكستان إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق فى إقليم باكتيكا الأفغانى، أول أمس الأحد. وتعمل حركة طالبان باكستان من قواعدها فى أفغانستان منذ الاطاحة بها من معاقلها فى المناطق الحدودية فى سلسلة من الهجمات العسكرية منذ عام 2014.

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