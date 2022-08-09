جريمة بشعة.. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، ضد الفلسطينيين فى مدينة نابلس وبلدتها القديمة، والتى أسفرت عن ثلاثة شهداء وعشرات الإصابات، منهم إصابات حرجة وترويع وترهيب للمواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.





واعتبرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن هذه الجريمة حلقة جديدة فى حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتداد لمحاولات الاحتلال لكسر إرادة الصمود والمواجهة لدى أبناء الشعب الفلسطينى وفرض التعايش مع الاحتلال كأمر واقع يصعب تغييره. وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة ومخاطرها على ساحة الصراع، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام. وشددت على أنها تتابع هذه الجريمة النكراء مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، وتطالبها بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى، وبوقف سياسة الكيل بمكيالين فى التعامل مع القضايا والصراعات والأزمات الدولية.

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