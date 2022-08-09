بايدن يستعد لمرحلة جديدة فى ولايته الأولى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يسعى الرئيس الأمريكى جو بايدن، لتحسين صورته قبل انتخابات التجديد النصفى الحاسمة فى نوفمبر المقبل، خصوصا بعدما حصل خلال الشهور الماضية فى استطلاعات الرأى على معدلات تأييد منخفضة.





وفى محاولة لتهدئة الرأى العام الأمريكى، أعلن بايدن تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية والمناخ بقيمة 739 مليار دولار إلى مجلس النواب، ووعد الديموقراطيون بأن مشروع القانون سيخفض تكاليف الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين.

أما فيما يخص مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهرى، يرى النشطاء أن توقيت الحدث له هدف معين، مؤكدين أن جو بايدن، لم يقدم على هذه الخطوة إلا لدوافع شخصية ولكسب الرأى العام.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن بايدن استضافة قادة جزر المحيط الهادئ في البيت الأبيض فى سبتمبر المقبل، كما تحدى الصين أيضا من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، إلى تايوان فى محاولة لمواجهة نفوذ بكين المتنامى فى المنطقة.

كما تبنى ملف الأزمة الأوكرانية من خلال إرسال مساعدات مادية وعسكرية لكييف، وأجرى جولة تاريخية فى الشرق الأوسط تضمنت إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية التى شهدت أيضاً عقد قمة أمريكية- خليجية- مصرية- عراقية- أردنية.