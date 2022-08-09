خطة توفير الغاز الأوروبية تدخل حيز التنفيذ اليوم

جدة - نرمين السيد - دخلت الخطة الأوروبية التى تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التى أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية.





وقال مجلس الاتحاد الأوروبى فى بيان، إن "الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز احتياطاته قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل فى إمدادات الغاز من روسيا التى تستخدم باستمرار إمدادات الطاقة كسلاح".

وتدعو الخطة الأوروبية الدول الأعضاء إلى بذل قصارى جهدهم لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبى حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعى على الطلب"، وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، وإما غير قادرة على توفير ما يكفى من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى، فطالبت المجر التى تعتمد على الغاز الذى يضخ إليها مباشرة من روسيا، باستثنائها من هذه القاعدة.

وفى حالة وجود خطر حدوث نقص شديد، يجوز للمجلس الأوروبى (الهيئة التى تمثل الدول الأعضاء) ، بناءً على اقتراح من المفوضية، إعلان حالة التأهب، هذه الآلية ستجعل التخفيض بنسبة 15% إلزاميًا، والنص قابل للتطبيق لمدة عام واحد اعتبارا من اليوم ويتعين على اللجنة إعادة النظر فيه فى موعد أقصاه الأول من مايو 2023 لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل.

يشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا النص فى اجتماع استثنائى لوزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى فى 26 يوليو الماضى، وعارضت دولة واحدة فقط، هى المجر، هذا الإجراء الذى تعده "غير مبرر وغير ضرورى وغير قابل للتطبيق وضار"، لكن الإجماع لم يكن مطلوبًا ولم تتمكن الحكومة المجرية من منع اعتماده.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التى اتهمت موسكو باستخدام الغاز "كسلاح"، الدول الأعضاء إلى "الاستعداد لأسوأ سيناريو" لوقف إمدادات الغاز الروسى.