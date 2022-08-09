إحباط هجوم انتحارى فى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز"، قال مصدر أمنى عراقى إن "قوة أمنية حاصرت انتحاريًا كان يحاول تفجير نفسه وسط جموع المواطنين فى قرية مياح بالمحافظة"، مضيفًا أن الإرهابى قام بتفجير نفسه دون تسجيل إصابات بصفوف القوات الأمنية.
وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها فى العديد من المناطق لتطهيرها مما تبقى من فلول تنظيم "داعش" الإرهابى، حيث أطلقت عملية أمنية واسعة فى محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء.
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