واشنطن: الصين تحاول الاستيلاء على تايبيه.. وسنواصل الإبحار فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكى لشؤون السياسات، كولين كال، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده لم تغير تقييمها الذى ترى من خلاله أن الصين تحاول الاستيلاء على تايوان عسكريا خلال العامين المقبلين، كما تحاول بكين الضغط على تايوان والمجتمع الدولى وإن بلاده تدرك ذلك".





وأضاف كال، أن بلاده ستواصل الإبحار فى مضيق تايوان للوقوف إلى جانب الحلفاء والشركاء فى المنطقة، مشددا على التزام بلاده فى هذه المسألة. وقد بدأ الجيش التايوانى، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة عقب أيام من المناورات العسكرية الصينية المكثفة. وأكد المتحدث باسم الجيش التايوانى لو ووي-جيى، أن المناورات بدأت فى مقاطعة كيجتونج الجنوبية بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، موضحًا أن مناورات تايبيه التى تجرى، يومى الثلاثاء والخميس، ستشمل نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع "هاوتزر". وكانت الصين أطلقت، فى وقت سابق، أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضى فى رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، للجزيرة التى تتمتع بحكم ذاتى.

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