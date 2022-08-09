عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف الإسلامية فى القدس -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته وساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومى الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات فى الأعياد والمناسبات اليهودية، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى فى الأقصى.