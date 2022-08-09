خارجية جنوب إفريقيا لـ بلينكن: القانون لا يطبق مع فلسطين مثل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذرت وزيرة الخارجية فى جنوب إفريقيا، ناليدى باندو، من أن قواعد القانون الدولى لا تُطبق بالتساوى، موضحة أنه يتم تركيز الاهتمام على قضايا دون أخرى، لاسيما التجاهل المتعمد لقضية الشعب الفلسطينى .





وفى مؤتمرها الصحفى مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى جوهانسبرج، قالت باندو: "يجب أن نهتم بالقدر نفسه بما يحدث لشعب فلسطين كما هو الحال مع ما يحدث فى أوكرانيا". وأضافت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "إن الشعب الفلسطينى يستحق أرضه وحريته، وهو يعيش اليوم ظروفًا صعبة وعلى المجتمع الدولى العمل لحل القضية الفلسطينية".

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