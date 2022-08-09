العالم اليوم - شكوى ضد "تسلا" تتهمها بـ "تضليل المستهلكين"

انتم الان تتابعون خبر شكوى ضد "تسلا" تتهمها بـ "تضليل المستهلكين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:21 مساءً - تقدمت إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا الأميركية بشكوى ضد سيارات "تسلا"، توضح أن الشركة قدمت بيانات "غير صحيحة أو مضللة" للمستهلكين فيما يتعلق بخصائص القيادة الذاتية المدمجة بالسيارة الكهربائية الشهيرة.

وبحسب موقع "سي إن إن"، فإن الشكوى، والتي تم تقديمها يوم 28 من شهر يوليو الماضي، توضح أن "تسلا" ادعت بأن سياراتها قد تكون مجهزة بأنظمة متقدمة تتعلق بمساعدة السائق على القيادة.

وذكرت شكوى إدارة السيارات في كاليفورنيا أن الدعاية الترويجية لمركبات "تسلا"، والتي عرضت في الفترة من مايو 2021 وحتى يوليو 2022 احتوت على تلك المعلومات "غير الدقيقة".

واحتوت الدعاية الترويجية على عبارات توضح أن لسيارات الشركة القدرة على القيادة الذاتية الكاملة، كما استخدمت عبارات مثل "كل ما عليك فعله هو ركوب السيارة وإخبارها إلى أين تذهب .. وتسلا ستقوم باختيار الطريق الأمثل".

كما أوضحت الشكوى أن الشركة استعملت "دعاية مضللة أخرى" تشير إلى أن المركبة تمتلك القدرة على القيام برحلات قصيرة دون تدخل من السائق.

ونصت الدعوى على أن هذه الادعاءات التي أعلنتها شركة "تسلا" في دعاياتها تعتبر "ممارسات خادعة" بموجب القانون المدني لولاية كاليفورنيا.

وأضافت الشكوى أن الشركة قامت بنشر بيانات "لإخلاء المسؤولية" منذ شهر يونيو الماضي توضح أن مميزات خصائص القيادة الذاتية لا تزال تتطلب إشرافًا من قائد المركبة، وهو أمر يتعارض مع الدعاية "المضللة" التي قامت بها الشركة، وفقًا لنص الشكوى المقدمة من إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا.

كما نصت الدعوى أنه في حالة إدانة "تسلا" بموجب الدعاية التي قامت بها، فإن الشركة قد تفقد ترخيصها داخل ولاية كاليفورنيا بشكل مؤقت.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، فقد ذكرت بيانات نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن 273 حادثًا قد وقع في 9 أشهر يتعلق باستخدام أنظمة المساعدة على القيادة بسيارات "تسلا"، وخاصة أنظمة القيادة الذاتية.

وأشارت البيانات إلى أن نحو 43 بالمئة من 497 حادث يتعلق بأنظمة القيادة الذاتية للسيارات قد وقع داخل ولاية كاليفورنيا.

وأوضح التقرير أن أمام "تسلا" 15 يومًا للردة على الشكوى المقدمة.