الاحتلال يقتحم مدينة نابلس.. واستشهاد 3 فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء نابلس إلى 3 أشخاص، إضافة إلى 40 إصابة بينها 4 حرجة، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة نابلس.





وذكرت الطواقم الطبية فى مستشفى رفيديا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 إصابة، بينها 4 حرجة فى مستشفيات نابلس، بعد عملية الاقتحام للبلدة القديمة، ومحاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "إنيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا فى المنازل والممتلكات المجاورة.

كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى طوقا مشددا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت جميع مداخلها، كما انتشرت فى شارعى فيصل وحطين فى المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى تستخدم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلى صواريخ فى استهداف شبان فى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، حيث استشهد شابان وأُصيب 10 آخرون بالرصاص الحى أحدهم ما تزال حالته حرجة وذلك فى الرابع والعشرين من الشهر الماضى، عقب محاصرة منزل وسط إطلاق كثيف للرصاص وصواريخ "الإنيرجا".