قيمتها 90 مليون دولار.. أمريكا تطالب بمصادرة طائرة إيرباص روسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيان صادر عن مكتب المدعى العام الأمريكى فى مانهاتن، داميان ويليامز، إن قاضيًا وقع، الإثنين، مذكرة تسمح للمسؤولين بالاستيلاء على الطائرة التى يملكها أندريه سكوتش، عضو الدوما.

وبحسب الوكالة، تشير الأوراق القانونية الأمريكية إلى أن الطائرة توجد حاليًا فى كازاخستان.

وتفرض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، عقوبات على مسؤولين روس، بينهم مسؤولين ورجال أعمال وشركات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى 24 فبراير الماضى.