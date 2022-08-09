روسيا تمدد حظر الطيران فى جنوب ووسط البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قالت وكالة النقل الجوى الروسية فى بيان اليوم: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا فى جنوب ووسط روسيا، حتى يوم 17 أغسطس الجارى"، لافتة إلى أن سائر المطارات الروسية الأخرى تعمل بانتظام.
وكان نظام حظر الطيران قد دخل فى عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا منذ 24 فبراير الماضى، مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم تمديد الحظر لمرات عديدة منذ ذلك التاريخ.
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