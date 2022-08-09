العالم اليوم - وسط مخاوف من حرب نووية.. ناغازاكي تحيي ذكرى القصف الذري

انتم الان تتابعون خبر وسط مخاوف من حرب نووية.. ناغازاكي تحيي ذكرى القصف الذري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية ذكرى ضحايا القصف الذري الأميركي في التاسع من أغسطس خلال الحرب العالمية الثانية.

فقبل 77 عاما، ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية تستخدم في التاريخ على هيروشيما في السادس من أغسطس عام 1945، ودمرت المدينة وقتلت 140 ألف شخص.

وألقت القنبلة الثانية بعد 3 أيام على ناغازاكي، ما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص آخرين.

استسلمت اليابان في 15 أغسطس، منهية الحرب العالمية الثانية.

وخلال إحياء الذكرى 77 للقصف الذري الأميركي على المدينة، وقف مشاركون في المراسم، بينهم دبلوماسيون من الدول النووية، دقيقة صمت في الساعة 11:02 صباحا، وهي لحظة انفجار القنبلة فوق ناغازاكي، المدينة الواقعة جنوبي اليابان، في 9 أغسطس عام 1945.

وقال عمدة مدينة ناغازاكي، توميسا تاوي، مشيرا إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، إن هذه الأزمة أظهرت للعالم أن هجوما نوويا آخر "ليس مجرد مصدر قلق، ولكنه أزمة ملموسة وحالية".

وتابع قائلا في كلمة له اليوم الثلاثاء من "حديقة السلام" في ناغازاكي : "الاعتقاد بأن الأسلحة النووية يمكن امتلاكها ليس للاستخدام الفعلي ولكن للردع خيال، ليس أكثر من مجرد أمل".

وأضاف تاوي "إن الأسلحة النووية يمكن استخدامها طالما كانت موجودة"، مضيفا "إزالتها هو السبيل الوحيد لإنقاذ مستقبل البشرية"، وفقا للأسوشيتد برس.