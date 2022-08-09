العالم اليوم - الذهب يتحرك في نطاق محدود بانتظار بيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، على نحو طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع معدلات الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.89 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1801.90 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أميركي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7 بالمئة من 9.1 بالمئة في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.60 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.76 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2190.13 دولار للأونصة.