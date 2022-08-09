نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2022 والكليات التي تحتاج إلى امتحانات قدرات لاجتياز الامتحان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بالإعلان عن بدأ عمل مكتب التنسيق لتحديد تنسيق الثانوي العام بعد الانتهاء فورًا من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب وإعلان النتيجة وبدأ أيضًا اختبارات القدرات وفقًا لقواعد وأسس محددة من المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد لعام 2022، وقام مكتب التنسيق ببدأ امتحان القدرات للطلاب الذين يريدون أن يدخلوا كليات تشترط نجاح الطالب في هذا الامتحان لكي يدخل بها وأن يلتزم بكل الأسس والشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الثانوية العامة لعام 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم وأيضًا البحث العلمي لجميع طلاب الثانوية العامة الفرعين العلمي والأدبي تسجيل رغباتهم في اختبارات القدرات لتنسيق الجامعات من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني إلكترونيًا.

تنسيق الثانوية العامة وتسجيل اختبارات القدرات لعام 2022

بعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة، تبدأ تسجيل الرغبات الخاصة باختبارات القدرات لجميع طلاب ثانوية عامة لعام 2022، من يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

تنسيق الثانوي العام والأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2022

يستطيع جميع الطلاب أن يسجلوا في اختبار القدرات حتى يتم الإعلان عن التنسيق الخاص بهم وهذا لا يسبب مشاكل، حيث قامت وزارة التعليم العالي بنشر كيفية التسجيل في اختبارات القدرات إلكترونيًا للالتحاق بالجامعة التي يريدها وذلك يتمثل في عدة خطوات بسيطة وهي:

على الطالب أن يكون يعلم رقم جلوسه في الثانوية العامة، وأن يكون معه صورتين لكل اختبار قدرات يريد أن يقوم به.

كذلك يجب أن يكون معه صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات الأخرى الخاصة بالقدرات وصورة شخصية له.

ماذا يحدث عند التسجيل على رابط اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تقوم الكلية بإدخال نتائج اختبار القدرات الخاصة بالطلاب الثانوية العامة. من خلال الصفحة الرسمية للكلية عن طريق رابط الجامعات لعام 2022، كذلك يتم حفظ أسماء طلاب الثانوية العامة وجميع بيانات الطلاب الذين نجحوا في اختبارات القدرات لعام 2022 في برنامج التنسيق الإلكتروني ليتم ترشيح الطلاب إلى الكليات بناء على ذلك وكل كلية تختار عدد طلاب معين.

اختبارات القدرات تتم مرة واحدة فقط بمعنى إذا نجح الطالب بها يترشح إلي الكلية وإذا رسب الطالب بها لا يمكنه أن يجتازها مرة أخرى سواء بالكلية التي اختارها أو كلية أخرى حتى يستطيع كل طالب أن يحصل على فرصته.

الكليات التي يتم فيها عمل اختبارات قدرات

كلية فنون جميلة.

كلية فنون تطبيقية.

كذلك كلية تربية نوعية.

كلية تربية رياضة.

تنسيق المرحلة الأولى لكليات 2022

ظهرت نتيجة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية يوم السبت الماضي. وبدأت عملية تقديم التظلمات ولمدة 10 أيام من تاريخ اعلان النتائج. حيث يهتم الآن جميع الطلبة وأولياء الأمور بتنسيق المرحلة الأولى لكليات للعام الدراسي 2022\2023. حيث يقوم فريقنا في موقع ثقفني بتغطية مستمرة لجميع أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات. تابعونا في قسم التعليم حيث يتم تحديث جميع المقالات بشكل مستمر.