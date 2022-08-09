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عمر شويل - جدة من هم مستحقي المساعدة الاجتماعية من وزارة تنمية المجتمع بالإمارات، حيث تقوم منصة الوزارة باستقبال طلبات فئات من الشعب الإماراتي المستحقين للمساعدة الاجتماعية بشتى أنواعها وفق المعايير الخاصة بالدعم وأيضا وفق الفئات الخاصة من حزم المساعدات المقدمة طوال العام والفئات الجديدة الخاصة التي أعلن عنها حاكم الإمارات والتي يتم صرفها لعدد من فئات المجتمع لمرتين، تم الحصول على دفعة منها وتم تحديد موعد الصرف الثاني.

من هم مستحقي المساعدة الاجتماعية من وزارة تنمية المجتمع

تهتم وزارة تنمية المجتمع بتحديد الفئات التي يكون من حقها الحصول على مساعدة طوال العام، أو المساعدات الاستثنائية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع وفق القرارات السامية من حاكم الإمارات قبيل دخول عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل عدد من الفئات التي تكون: فئة الأرامل – المطلقات – أصحاب الهمم (المعوقون) – المسنون – الأيتام – مجهولو الأبوين – المصابون بالعجز المرضي – الطلاب المتزوجون – أسر المسجونين – العاجزون مادياً – المهجورات من النساء – المواطنات المتزوجات من – أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم. – كما يمكن إضافة المزيد من الفئات بقرار من مجلس الوزراء.

من هم مستحقي المساعدة الاجتماعية MocD.Gov.AE موعد صرف علاوة بدل التضخم 2022

عند استلامك رسالة نصيّة تُفيد باستحقاقك علاوة دعم المواد الغذائيّة ضمن علاوات بدل التضخم، كل ما عليك فعله هو التوجّه إلى أحد منافذ شركة اللولو هايبر ماركت للاستفادة من العلاوة بإبراز بطاقة الهويّة الإماراتيّة عند عمليّة الدفع. pic.twitter.com/mqOS0WMSTM — وزارة تنمية المجتمع (@MOCDUAE) عند استلامك رسالة نصيّة تُفيد باستحقاقك علاوة دعم المواد الغذائيّة ضمن علاوات بدل التضخم، كل ما عليك فعله هو التوجّه إلى أحد منافذ شركة اللولو هايبر ماركت للاستفادة من العلاوة بإبراز بطاقة الهويّة الإماراتيّة عند عمليّة الدفع. pic.twitter.com/mqOS0WMSTM — وزارة تنمية المجتمع (@MOCDUAE) August 8, 2022

وقد قامت وزارة تنمية المجتمع بإرسال رسائل نصية تفيد بالموافقة على صرف المساعدات الخاصة بالسلع الغذائية، حيث أعلنت الوزارة منذ بداية الشهر الماضي الامتثال لقرارات حاكم الإمارات في مساعدة عدد من فئات المجتمع لصرف علاوات بدل التضخم.

السلع التي يشملها بدل التضخم المعيشي

قامت الوزارة بصرف الدفعة الأولى من الأموال المستحقة كبدل تضخمي بالأوامر العليا من الشيخ محمد بن راشد قبل عيد الأضحى المبارك، الدفعة الأولى.

يتم صرف علاوة المواد الغذائية ويتم صرفها تلقائيا بعد وصول رسائل نصية للمسجلين في طلب دعم علاوة بدل التضخم.

تقوم الوزارة بصرف بدل الوقود عند التوجه إلى المحطات وإبراز بطاقة الاستفادة من خدمات الوزارة واستحقاق المواطنين للعلاوة.

كيفية الحصول على بطاقة دعم الوزارة وشروط الاستحقاق

الآن يمكنك الحصول على بطاقة أصحاب الهمم بسهولة! تعرف معنا على الخطوات

و تقدم بطلبك من خلال موقعنا الالكتروني:https://t.co/Vd9Skvx73k#وزارة_تنمية_المجتمع pic.twitter.com/6JirrxhQpE — وزارة تنمية المجتمع (@MOCDUAE) الآن يمكنك الحصول على بطاقة أصحاب الهمم بسهولة!



تعرف معنا على الخطوات

و تقدم بطلبك من خلال موقعنا الالكتروني:https://t.co/Vd9Skvx73k#وزارة_تنمية_المجتمع pic.twitter.com/6JirrxhQpE — وزارة تنمية المجتمع (@MOCDUAE) May 17, 2021

يجب أن تنطبق شروط الاستحقاق الخاصة ببطاقة الدعم الخاصة بالوزارة، ويكون من أهم الشروط:

أن يكون المواطن من الفئات المستحقة للحصول على مساعدة وزارة تنمية المجتمع.

يكون من حق الزوجة المطالبة بمساعدة الوزارة إذا كان الزوج عاجز عن العمل.

أما بالنسبة للمسجونين لأكثر من شهرين أو المبعدين عن البلاد يكن من حق ذويهم المطالبة بمساعدة الوزارة.

يكون من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي طلب المساعدة لنفسها من الوزارة.

أما المطلقة أو المرملة والمهجورة يكون لهن الحق بالمطالبة.

يجب أن يكون المتقدمين للمساعدة من ذوي الدخل المحدود الذي أعلنت عنه الوزارة ويكون من حقهم أيضا المطالبة بعلاوة بدل التضخم.

موعد صرف علاوة بدل التضخم الجديدة

تم صرف الدفعة الأولى من بدل التضخم المعيشي والموافقة عليه في شهر يوليو الماضي.

يكون للمقبولين في صرف علاوة بدل التضخم صرف علاوة بدل التضخم الغذائية وأيضا الخاصة بدعم الوقود خلال الشهر الجاري.

يتم استمرار التسجيل في علاوة بدل التضخم ويتم الصرف في سبتمبر 2022.

كيفية طلب مساعدة اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع