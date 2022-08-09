روسيا: مسلحو زيلينسكى يعرضون أوروبا كلها للخطر

وأضاف أنتونوف فى بيان: "يشن مقاتلو زيلينسكى يوميا ضربات مميتة على الأحياء السكنية فى مدن دونباس، والآن يعرضون كل أوروبا لخطر بالغ بقصفهم مؤخرا محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه".
وتابع: "نأمل أن تفتح هذه الحقائق، فى أقرب وقت ممكن، أعين المواطنين الأمريكيين على مَن تدعم بلادهم".
كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الإثنين، بأن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه.
وأضافت أن "الوضع حول محطة زابوروجيه النووية يصبح كل يوم أكثر خطورة بسبب تصرفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية" منوهة بأنه من خلال توجيه نيران المدفعية نحو المفاعلات العاملة وتخزين الوقود النووى المستهلك، فإن الأوكرانيين يستهدفون أنفسهم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الإثنين، أن نظام الرئيس الأوكرانى زيلينسكى، قد ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووى بقصفه منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية فى زابوروجيه، إذ قامت الوحدات الأوكرانية من لواء المدفعية رقم 44، من منطقة قرية (مارجانيتس)، على الضفة المقابلة لبحيرة (كاخوفكا)، بقصف محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه".
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أقر بأن القوات الأوكرانية تلحق أضرارا بالسكان المدنيين.. عندما تقوم بوضع أسلحتها فى التجمعات السكنية، بما فى ذلك المدارس والمستشفيات، مشددا على أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية بحسب، بل والقوانين الإنسانية الدولية.
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