أول شحنة حبوب تبحر من أوكرانيا بعد الحرب تبحث عن مشترى

جدة - نرمين السيد - كشفت السفارة الأوكرانية لدى لبنان، أمس الإثنين، عن أن سفينة الشحن "رازونى"، التى كانت أول سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا بعد الحرب الروسية، تبحث عن ميناء آخر تفرغ فيه حمولتها من الحبوب، حيث رفض المشترى الأولى اللبنانى الشحنة، بسبب تأخرها أكثر من خمسة شهور.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت السفارة على موقع فيسبوك، إنه "بحسب المعلومات التى قدمها شاحن الحبوب الأوكرانية على متن السفينة رازونى، رفض المشترى فى لبنان قبول الشحنة، نظرًا للتأخر فى التسليم، لذا فإن شاحن الحبوب يبحث الآن عن ميناء آخر لتفريغ حمولته سواء فى لبنان أو طرابلس أو أى بلد أو ميناء آخر". وبحسب بيانات تتبع السفن على ريفينيتيف، كانت السفينة "رازونى" غادرت ميناء أوديسا، الأسبوع الماضى، تحمل 26527 طنًا من الذرة، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى لبنان يوم الأحد، لكنها غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركى، وهى ترسو حاليا قبالة الساحل الجنوبى لتركيا. وكانت الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، الشهر الماضى، لاستئناف تصدير الحبوب بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب الأوكرانية بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا قد يؤدى إلى نقص حاد فى الغذاء، وربما حدوث مجاعة فى أجزاء من العالم.

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