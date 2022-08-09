إجلاء 3 آلاف شخص من منازلهم بسبب حرائق الغابات فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة "أفيرون" - وفقا لقناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - أن 1200 شخص تم إيواؤهم فى الصالات الرياضية والقاعات المجتمعية، وتم إيواء الآخرين لدى أقاربهم، موضحة أن هذا الحريق يشبه حريق الغابات الذى اندلع أمس الإثنين، فى بلدة "ماسيجروس كوسيس جورجيس" فى إقليم لوزار جنوبى شرق فرنسا، والذى امتد إلى "أفيرون"، مشيرة إلى أنه لا يوجد ضحايا ولا إصابات حتى هذه اللحظة.

وأضافت القناة، أن الحريق دمر 700 هكتار من الغطاء النباتى ثلاثة أرباعها فى إقليم أفيرون وقد وصل على أعتاب بلدة "موستويجولس" التى تم إخلاؤها، مشيرة إلى أنه تم حشد 600 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق، بالإضافة إلى وسائل جوية إضافية وثلاث طائرات من إقليم جارد.