اتفاق روسى أوكرانى يحظر الاقتراب من سفن الحبوب

وبحسب وكالة "رويترز"، فأن تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة فى نهاية يوليو، تؤكد أن الطرفين الروسى والأوكرانى لن يشنا أى هجمات ضد السفن التجارية أو غيرها من السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ المشاركة فى المبادرة.
وأوضحت أن الوثيقة تتضمن "ألا تقترب أى سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرة مسيرة من مسافة تزيد عن 10 أميال بحرية من سفينة تجارية تبحر على طول الممر الإنسانى البحرى، باستثناء المياه الإقليمية لأوكرانيا".
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