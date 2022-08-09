اتفاق روسى أوكرانى يحظر الاقتراب من سفن الحبوب

جدة - نرمين السيد - اتفقت روسيا وأوكرانيا على حظر تواجد السفن الحربية والطائرات والطائرات المسيرة فى نطاق 10 أميال بحرية (18.5 كيلومتر) من السفن التى تحمل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن المتفق عليه.





وبحسب وكالة "رويترز"، فأن تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة فى نهاية يوليو، تؤكد أن الطرفين الروسى والأوكرانى لن يشنا أى هجمات ضد السفن التجارية أو غيرها من السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ المشاركة فى المبادرة.

وأوضحت أن الوثيقة تتضمن "ألا تقترب أى سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرة مسيرة من مسافة تزيد عن 10 أميال بحرية من سفينة تجارية تبحر على طول الممر الإنسانى البحرى، باستثناء المياه الإقليمية لأوكرانيا".