جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق للبلاد مع مرتبة الشرف العسكرية الكاملة، وذلك تكريما لمسيرته المهنية كضابط عسكرى ومحارب قديم فى الحرب الكورية وقائد سابق للقوات المسلحة.
وأضافت القناة، أنه تم إقامة قداس خاص لعائلة راموس قبل الجنازة الرسمية.
وكان الرئيس الفلبينى الأسبق قد توفى فى 31 يوليو الماضى عن عمر ناهز 94 عاما.
وتولى راموس رئاسة البلاد من عام 1992 إلى عام 1998، خلفا لكورازون أكينو، واشتهرت إدارته ببرنامج "الفلبين 2000"، والذى يهدف إلى جعل البلاد دولة صناعية بحلول عام 2000 وما بعده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جنازة الرئيس الفلبينى الأسبق فيدل راموس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.