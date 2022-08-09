تشييع جنازة الرئيس الفلبينى الأسبق فيدل راموس

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق للبلاد مع مرتبة الشرف العسكرية الكاملة، وذلك تكريما لمسيرته المهنية كضابط عسكرى ومحارب قديم فى الحرب الكورية وقائد سابق للقوات المسلحة.

وأضافت القناة، أنه تم إقامة قداس خاص لعائلة راموس قبل الجنازة الرسمية.

وكان الرئيس الفلبينى الأسبق قد توفى فى 31 يوليو الماضى عن عمر ناهز 94 عاما.

وتولى راموس رئاسة البلاد من عام 1992 إلى عام 1998، خلفا لكورازون أكينو، واشتهرت إدارته ببرنامج "الفلبين 2000"، والذى يهدف إلى جعل البلاد دولة صناعية بحلول عام 2000 وما بعده.