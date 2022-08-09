العالم اليوم - تراجع طفيف للدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر تراجع طفيف للدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - تراجع الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة أمام العملات الأخرى، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، إذ يخشى المستثمرون من أي حدث قد يزيد الضغوط لرفع معدلات الفائدة بشكل أقوى.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، وسط توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى ذلك الحين.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خلال الليل، واستقرا قبيل إعلان بيانات التضخم في آسيا.

واحتفظ الدولار الاسترالي بمكاسبه عند 0.6974 دولار.

وهو المسار نفسه الذي سلكه الدولار النيوزيلاندي، إذ بلغ 0.6281 دولار، مما جعلهما أعلى بقليل من متوسط تحركاتهما في فترة 50 يوما.

واستقر الجنيه الإسترليني فقد استقر عند 1.2084 دولار، وظل اليورو فوق مستوى التعادل مع العملة الأميركية، فبلغ 1.0194 دولار.

وحافظ الين الياباني على مستواه عند 134.94 للدولار.