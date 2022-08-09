انقلب السحر على الساحر.. مداهمة منزل ترامب تثير موجة غضب ضد بايدن

وقال حاكم ولاية فلوريدا الجمهورى، رون ديسانتيس: إن "المداهمة تصعيد آخر فى تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال. إننا نعيش فى جمهورية الموز".
كما انتقد حاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستى نويم، مكتب التحقيقات الفيدرالى، قائلا إن "مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالى لمنزل الرئيس ترامب هى بمثابة تسليح سياسى غير مسبوق لوزارة العدل. لقد كانوا يلاحقون الرئيس ترامب كمرشح، ثم كرئيس، والآن كرئيس سابق. استخدام نظام العدالة الجنائية بهذه الطريقة لا يعتبر".
أما النائب آندى بيجز من أريزونا، فقال إن "الشيء الوحيد المفقود من المداهمة غير المسبوقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى لمنزل ترامب هو قبعة جو بايدن!"، وتساءل النائب جودى هايس: "ماذا يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالى عن هانتر بايدن؟".
فيما قال زعيم الحزب الجمهورى فى مجلس النواب، كيفين مكارثى، إن "الإشراف المكثف من قبل الجمهوريين فى الكونجرس سيكون فى طريقه"، فى تحذير للمدعى العام الأمريكى ميريك جارلاند.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت: "بايدن يقسم بلدنا، ويبدو أن وزارة العدل تعزز هذا الانقسام من خلال أفعالها.. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة للشخص العادى الذى يسير فى شوارع أمريكا". كما وصفت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رونا رومنى مكدانيل، المداهمة بأنها "شائنة".
وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قد أعلن عن مداهمة منزله فى ولاية فلوريدا من قبل موظفى مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى".
وقال ترامب، فى بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعى "تروث" التى يمتلكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلى الجميل فى "مار ايه لاجو"، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى".
ووصف ترامب المداهمة في بيان مطول بأنها غير ضرورية، لافتا إلى أنه كان يتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد".
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