العالم اليوم - "الياه سات" تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" الإماراتية، اليوم، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام 2022 محققة أعلى إيرادات في تاريخها.

ووفقا لنتائج الشركة، زادت الإيرادات بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم (حوالي 206 مليون دولار)، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة، بينما زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 448 مليون درهم (122 مليون دولار)، مع تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 59.3 بالمئة.

ونما صافي الأرباح إلى 167 مليون درهم (45 مليون دولار) بزيادة 50.7 بالمئة على أساس سنوي، مما ساهم في تحقيق هامش صافي أرباح قوي بنسبة 22.1 بالمئة، وتجاوزت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021.

وأكدت "الياه سات" التزامها بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة سنوياً، مما يعكس ثقة مجلس الإدارة في القدرة على تحقيق التدفقات النقدية والوضع المالي القوي للشركة، أما عن السنة المالية 2022، فمن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 16.12 فلس لكل سهم كحد أدنى، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2022 ومايو 2023 على التوالي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 393 مليون درهم (107 مليون دولار).

من جابنه، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات: "يسرنا أن نعلن عن تسجيل أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة في النصف الأول من العام 2022، ونمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع نمو صافي الأرباح، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة أعمالنا المدعومة بالإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والزخم الإيجابي في جميع القطاعات التشغيلية".

وجدد الكعبي التزام المجموعة بتقديم عوائد جذابة للمساهمين في ظل الأداء القوي، وثقة مجلس الإدارة في التدفقات النقدية المستقبلية.

بدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات : حققت الياه سات نتائج استثنائية، مسجلةً أعلى إيرادات في تاريخها في النصف الأول من العام 2022، مما يعكس ثقافتنا القائمة على الأداء المتميز لتوفير الإمكانات المبتكرة وتنمية الأعمال، حيث تجاوزت إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021.

وأضاف الهاشمي : نتطلع إلى مواصلة عملنا في تشغيل القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4" بحيث يبدأ خدماته التجارية في النصف الثاني من العام 2024، في حين يخضع حالياً القمرين الصناعيين الجديدين "الياه 4" و"الياه 5" للتقييم بهدف إطلاقهما في العام 2026 .. وما تزال ثقتنا راسخة بالنظرة المستقبلية على المدى القصير والطويل، مما دفعنا إلى زيادة الحد الأدنى للنطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022، مع تجديد التزامنا بدفع توزيعات أرباح تصاعدية وجذابة.