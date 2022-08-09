بايدن: لست قلقا من رد فعل الصين حيال زيارة بيلوسى لتايوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أنه لا يعتقد أن الأمور سوف تتصاعد إلى مدى أكبر فيما بين واشنطن وبكين، وأن كان يشعر بالقلق من المدى الذى وصلت إليه بالفعل.
وحين سئل الرئيس الأمريكى عما إذا كان يعتبر زيارة بيلوسى خطأ.. قال "إن هذا كان قرارها".
يذكر أن إدارة بايدن كانت قد أدانت التدريبات التى أجرتها الصين بالذخيرة الحية فى المياه المحيطة بتايوان، والتى شاركت فيها عدة طائرات مقاتلة صينية حيث عبرت الخط الذى يتوسط مضيق تايوان بعد زيارة بيلوسى.
ومن جانبها، قالت كارين جين بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن كان يشير بكلماته إلى أن تلك المناورات كانت مستفزة وغير مسؤولة وتثير مخاطر سوء التقدير، كما أنها تتنافى مع الهدف المنشود منذ زمن طويل، وهو الإبقاء على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهو ما يتوقعه العالم.
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