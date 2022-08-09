وزير الخارجية التايوانى يوجه تحذيرا جديدا لـ الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضاف جوزيف وو فى مؤتمر صحفى فى العاصمة تايبيه إن تايوان، التى تقول الصين إنها تابعة لها، لن تتعرض للترهيب حتى مع استمرار التدريبات مع انتهاك الصين للخط الوسطى غير الرسمى أسفل مضيق تايوان.

وتابع "وو": "الصين استخدمت التدريبات ... للتحضير لغزو تايوان"، داعيًا إلى تقديم الدعم الدولى لحماية "السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأردف: "الصين تجرى مناورات عسكرية واسعة النطاق، وإطلاق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية، وحملة تضليل وإكراه اقتصادى فى محاولة لإضعاف الروح المعنوية العامة فى تايوان".

تحدث "وو" فى الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات العسكرية بعد الانتهاء المقرر يوم الأحد لأربعة أيام لأكبر مناورات صينية محيطة بالجزيرة - تدريبات شملت إطلاق صواريخ باليستية وهجمات بحرية وجوية محاكية فى السماء والبحار المحيطة بتايوان.

أعلنت قيادة المسرح الشرقى فى الصين يوم الاثنين، أنها ستجرى تدريبات مشتركة جديدة تركز على عمليات مكافحة الغواصات والهجوم البحرى - مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن بكين ستواصل الضغط على دفاعات تايوان.

ومع مغادرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، المنطقة يوم الجمعة الماضى، تخلت الصين أيضًا عن بعض خطوط الاتصال مع الولايات المتحدة، بما فى ذلك المحادثات العسكرية على مستوى المسرح والمناقشات حول تغير المناخ.

وبدأت تايوان تدريباتها المقررة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء، حيث أطلقت نيران مدفع هاوتزر فى البحر فى مقاطعة بينجتونج الجنوبية.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى أول تعليق علنى له بشأن القضية منذ زيارة بيلوسى، يوم الاثنين، إنه قلق بشأن تصرفات الصين فى المنطقة، لكنه لا يشعر بالقلق بشأن تايوان.

وقال بايدن للصحفيين فى ديلاوير "أشعر بالقلق من أنهم يتحركون بهذا القدر (فى إشارة إلى الصين)، لكننى لا أعتقد أنهم سيفعلون أى شيء أكثر مما يفعلون".

وقال مسؤول كبير فى البنتاجون إن واشنطن ملتزمة بتقييم سابق بأن بكين لن تحاول غزو تايوان فى العامين المقبلين.

وقال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال إن الجيش الأمريكى سيواصل القيام برحلات عبر مضيق تايوان فى الأسابيع المقبلة.

ولم تستبعد الصين أبدا الاستيلاء على تايوان بالقوة، حيث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون، أمس الاثنين، إن الصين تجرى تدريبات عسكرية عادية "فى مياهها" بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية، مضيفا أن تايوان جزء من الصين.