كينيا.. بدء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية

جدة - نرمين السيد - وتنحى الرئيس الكينى أوهورو كينياتا عن رئاسة القوة الاقتصادية لشرق إفريقيا بعد وصوله إلى نهاية فترة ولايته المحددة بفترتين. الانتخابات فى كينيا وكانت قد أظهرت لقطات حية بثتها محطات التلفزيون المحلية أن ملايين الكينيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد وبرلمان وسلطات محلية اليوم الثلاثاء. ويقود زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا ونائب الرئيس ويليام روتو، السباق لخلافة الرئيس أوهورو كينياتا، الذى يتنحى بعد أن خدم منذ أبريل 2013.

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