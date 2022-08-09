الأمطار تقتل 7 أشخاص على الأقل فى عاصمة كوريا الجنوبية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم فى العاصمة الكورية الجنوبية سول، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائى، وتسببت فى حدوث انزلاقات وغرق الطرق ومترو الأنفاق.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، تلقى الجزء الجنوبى من سول أكثر من 100 ملم (3.9 بوصة) من الأمطار فى الساعة فى وقت متأخر من يوم الاثنين، مع سقوط 141.5 ملم من الأمطار فى جزء من المدينة، وهو أسوأ هطول للأمطار منذ عقود، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).

بلغ معدل هطول الأمطار المتراكمة فى سول منذ منتصف ليل الاثنين 420 ملم حتى الخامسة من صباح الثلاثاء، مع توقع المزيد من الأمطار.

فى حى جانجنام الجذاب والمركّز للغاية، غمرت المياه بعض المبانى والمتاجر وانقطعت الكهرباء عنها، بينما غمرت المياه السيارات والحافلات ومحطات مترو الأنفاق، مما ترك الناس عالقين.

وقال المقر المركزى لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى سول واثنان آخران فى مقاطعة جيونج جى المجاورة صباح الثلاثاء.

وأضاف أن أربعة لقوا حتفهم بعد أن حوصروا فى مبان غمرتها المياه ويعتقد أن أحدهم تعرض للصعق بالكهرباء وعُثر على شخص تحت حطام محطة للحافلات وتوفى آخر فى انهيار أرضى.

ورفع المقر حالة التأهب للأزمات إلى أعلى المستويات وطلبت من المنظمات تعديل ساعات عملها.

وأصدرت وكالة كوسوفو المالية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة فى أنحاء العاصمة والمنطقة الحضرية التى يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة وكذلك أجزاء من مقاطعة جانج وون وتشونج تشونج.

وقال المقر الرئيسى للكوارث إن الرئيس "يون سوك يول" ترأس اجتماع استجابة طارئة، وأمر السلطات بالتركيز على منع وقوع إصابات والسيطرة بسرعة على المناطق التى غمرتها الفيضانات واستعادتها.

وتوقع المقر المركزى لمكافحة الكوارث أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة فى الجزء الأوسط من البلاد حتى يوم الأربعاء على الأقل.