لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن إرسال صواريخ مضادة للرادارات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه هى المرة الأولى التى تقر فيها وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال نوعية صواريخ لم يكشف عنها من قبل إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشئون السياسة، فى تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة أرسلت عدداً من الصواريخ دون تحديد عددها أو توقيت إرسالها إلى أوكرانيا.

يأتى ذلك فى أعقاب إعلان "البنتاجون" فى وقت سابق اليوم عن حزمة إضافية جديدة من الأسلحة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.