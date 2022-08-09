السلطات الأمريكية تزف بشرى لـ المهاجرين فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى داهموا منزله فى منتجع "مار أيه لاجو" بولاية فلوريدا، أمس الاثنين واقتحموا خزنته فيما اعترف ابنه بأنه جزء من تحقيق فى إزالة ترامب السجلات الرئاسية الرسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه فى فلوريدا.





قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية يوم الاثنين إن عدة آلاف من المهاجرين الذين أجبروا على الانتظار فى المكسيك بموجب برنامج يعود إلى عهد ترامب سيُسمح لهم بالتدريج بدخول الولايات المتحدة لمتابعة طلبات لجوئهم فى الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن حكمت المحكمة العليا الأمريكية لصالح الرئيس الديمقراطى جو بايدن فى محاولة إدارته لإنهاء برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين "MPP"، الذى دفع المهاجرين غير المكسيكيين للعودة إلى المكسيك لانتظار حل قضاياهم الأمريكية، والذى فى بعض الأحيان استغرق شهور أو سنوات.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الأمن الداخلى فى بيان، إن إدارة بايدن لن تسجل المهاجرين فى برنامج MPP، وسيتم حذف أولئك الذين ينتظرون حاليًا فى المكسيك من البرنامج والسماح لهم بدخول الولايات المتحدة أثناء عودتهم فى المواعيد المقررة للمحاكمة القادمة.

وتم إطلاق البرنامج، المعروف بشكل غير رسمى باسم "ابق فى المكسيك"، فى عام 2019 فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهورى الذى سعى إلى تقييد الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

وفى عهد ترامب، أجبرت المبادرة أكثر من 65 ألف طالب لجوء غير مكسيكى على العودة عبر الحدود حيث انتظروا فى ظروف مزرية وخطيرة فى كثير من الأحيان.

أنهى بايدن برنامج MPP بعد فترة وجيزة من توليه منصبه فى يناير 2021 كجزء من جهوده لعكس السياسات المتشددة لسلفه الجمهورى، لكن قاضيًا فيدراليًا منع الإنهاء فى أغسطس 2021، مما أجبر بايدن على إعادة تشغيل البرنامج وإرسال المعركة القانونية فى النهاية إلى المحكمة العليا.

واعتبارًا من 6 يوليو، تم إرسال ما يقرب من 5800 مهاجر إلى المكسيك بموجب نسخة معدلة من البرنامج، وفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلى.

وتم منع إدارة بايدن بشكل منفصل فى المحكمة من إنهاء أمر آخر من عهد ترامب يُعرف باسم الباب 42 والذى يسمح لسلطات الحدود بطرد المهاجرين دون منحهم فرصة لطلب اللجوء من أجل الحد من انتشار "كوفيد 19".