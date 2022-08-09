نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 عبر kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحرس الوطني بالسعودية بالإعلان عن رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444، وذلك من أجل التقديم فيها لكل حاملي الشهادة الثانوية العامة وذلك وفقًا لبعض الشروط التي تم تحديدها من قبل إدارة الجامعة، كل ذلك سوف نوفره لكم من خلال السطور القادمة، وعلى الأشخاص الذين يتوافر بهم الشروط التقديم فورًا عبر الرابط الخاص بالكلية.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444

قامت كلية الملك خالد العسكرية بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني إصدار رابطًا للتقديم في الكلية والاستعلام عن كل ما تقدمه الجامعة من خدمات وأقسام، فكل ما عليك الذهاب إلي كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد

تعد كلية الملك خالد من الكليات العسكرية الكبرى الموجودة في المملكة السعودية ويمكنك الالتحاق بها بعد توفر عدد من الشروط التي وضعتها الإدارة عبر موقعها الرسمي، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

على الطالب المتقدم للدراسة في الجامعة أن تكون جنسيته سعوديًا، كما يشترط سكنه داخل السعودية،

ولكن باستثناء من كان والده يعمل خارج السعودية واضطر للمعيشة في هذه البلد.

عمر المتقدم بداية من السابعة عشر عام حتى الثانية والعشرين عامًا.

إن كان الطالب لديه زوجة لابد من كونها سعودية الجنسية.

أن تكون صحيفة المتقدم الجنائية خالية من الجرائم، وأن يكون الشخص ذات سمعة طيبة.

طول المتقدم يبدأ من 165سم فيما أعلى من ذلك.

شهادة الثانوية العامة للمتقدم تكون لعام 1443، وأن يكون منتظمًا في الدراسة.

أن يكون المعدل التراكمي للمتقدم 80 بالمائة فيما أعلى.

حصول المتقدم على 60 درجة في اختبارات القدرات.

كما أنه لابد على المتقدم أن يجتاز عدد من الاختبارات، وهي كالتالي:

أن يجتاز مقابلة شخصية مع الإدارة.

عليه أن يتقدم لاختبار اللياقة البدنية.

كما عليه التقدم إلى إختبار ورقي.

أن يتم عمل فحص طبي شامل.

في نهاية مقال رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 فقد قدمنا لكم الرابط الخاص بصفحة الجامعة، كما عرضنا لكم أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم والاختبارات التي عليه اجتيازها للالتحاق بكلية الملك خالد.