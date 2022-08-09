ترامب يعلن عن مداهمة السلطات الأمريكية لمنزله فى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب في تعليقه على الأمر: "مقر اقامتي تحت الحصار والتفتيش وهو ما لم يجر لأي رئيس امريكي".

وأضاف: "بعد العمل والتعاون مع الوكالات الاتحادية المعنية لم يكن هناك لزوم لهذه المداهمة، ونحن امام سوء سلوك للادعاء العام واستخدام النظام القضائي كسلاح وهجوم من اليسار الديمقراطي الذين لا يريدون ان اترشح لانتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية".

وتابع: "مثل هذا الهجوم لا يحصل إلا في دولة مهشمة من دول العالم الثالث، ومع الأسف الولايات المتحدة قد أصبحت واحدة من هذه الدول".

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد اعتبر أن الرئيس الحالى جو بايدن وإدارته ألحقا ضررا بالولايات المتحدة أكثر مما فعل أسوأ خمسة رؤساء فى تاريخ البلاد.

وقال ترامب فى خطاب أمام حشد من مؤيديه مساء يوم السبت الماضى، : "يمكنك أن تأخذ أسوأ خمسة رؤساء فى التاريخ الأمريكى وتجمع بينهم، فيتضح لك أنهم لم يكونوا قد تسببوا بنفس القدر من الضرر مثل الذى تسبب به بايدن فى عامين".