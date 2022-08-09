طريقة التسجيل في جامعة الملك خالد 1444 وشروط القبول

إن جامعة الملك خالد السعودية من أشهر الجامعات التي تتميز بأن لديها أكثر من تخصص متميز يتهافت جميع الطلاب لدراستها، فهذه الجامعة تقوم بتخريج جيل ناشئ قادر على تطوير سوق العمل داخل السعودية، وبناء على ذلك يتم طرح طريقة التسجيل في جامعة الملك خالد بكثرة داخل عمليات البحث.

طريقة التسجيل في جامعة الملك خالد

تتم عملية التسجيل إلكترونيًا في جامعة الملك خالد عن طريق اتباع تلك الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لجامعة الملك من خلال الذهاب إلى جامعة الملك خالد.

وبعدها يقوم المتقدم بالتوجه إلى صفحة تسجيل الدخول، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة القبول.

ثم يقوم باختيار أيقونة قبول بكالوريوس للطلبة السعوديين من القائمة الظاهرة أمامه بالصفحة.

ومن بعد ذلك تأتي خطوة تسجيل عددًا من البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

وبعدها يقوم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة تفعيل العلامة الخاصة بقراءة التعليمات.

ومن هنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة التعهد.

ثم يقوم الطالب المتقدم من ترتيب الرغبات الذي ينوي الدراسة بها.

ومن بعد ذلك يقوم بالحصول على رقم طلبه، وبالتالي تتم عملية التسجيل بالجامعة بالصورة الصحيحة.

شروط القبول في جامعة الملك خالد

وضعت جامعة الملك خالد عددًا من الشروط والتي على أساسها يتم قبول الطالب المتقدم أو رفضه، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

لابد أن يكون الطالب المتقدم سعودي الأصل، أو أن تكون والدته سعودية الجنسية.

ومن الضروري أن تكون بطاقته الشخصية سارية وغير منتهية.

ويجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله لسبب أكاديمي أو أخلاقي.

ويشترط أن يكون المتقدم قد تحصل على شهادة الثانوية بحد أقصى خمس سنوات.

ومن الضروري أن يقدر الحد الأدنى للنسبة المئوية لمجموع الطالب المتقدم في الثانوية العامة بحوالي 90%.

تسجيل جامعة الملك خالد 1444

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم طريقة التسجيل في جامعة الملك خالد بشكل مفصل، فيجب توافر مجموعة من الشروط في كل طالب متقدم حتى يتم نجاح عملية تقديمه بالجامعة دون أي صعوبات.