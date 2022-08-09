المرشحة لزعامة حزب المحافظين: أفضل أيام بريطانيا تنتظرنا

جدة - نرمين السيد - وتعهدت المرشحة الأوفر حظاً لقيادة حزب المحافظين بالسيطرة على وزارة الخزانة لجعلها تقدم الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تحتاجها البلاد لتزدهر، حيث وعدت بأن تكون "إلى جانب" الأشخاص الذين يعملون بجد ويفعلون ما عليهم.

واشارت، فى مقابلة مع صحيفة "ديلى إكسبريس"، إلى أن الخفض الفورى لارتفاع التأمينات بنسبة 1.25%، والتعليق المؤقت للضريبة الخضراء على فواتير الطاقة، سيساعد الناس على التعامل مع التكاليف الباهظة التى يواجهونها.

وتابعت: "متفائلة بمستقبل هذا البلد، وأعتقد أن أفضل الأيام تنتظرنا، وأنه من خلال إبقاء الضرائب منخفضة، وجذب الاستثمار التجارى إلى هذا البلد، وتنفيذ إصلاحات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سننجح".