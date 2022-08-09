خطوات التسجيل في “كويت مسافر” منصة الطيران المدني بالكويت للاستفادة من خدماتها

منصة كويت مسافر، بعد الفترة الماضية من انتشار فيروس كورونا ووقف حركة الطيران من وإلى العديد من الدول والسماح بالطيران مرة أخرى بعد فترة طويلة تم إضافة العديد من التفاصيل والضوابط من أجل السماح بالدخول إلى عدة بلدان ومناطق مختلفة، ومن تلك البلدان المعروفة هي الكويت حيث أطلقت برنامج أو منصة هي كويت مسافر والتي يجب أن يكون الداخل أو الخارج من الكويت مسجلًا بها وعليه بأن يظهرها إلى الجهات المعنية عند السفر وهي من المنصات التي تسهل كثيرًا على مستخدميها من حيث توفير الخدمات التي يحتاجون إليها بكثرة بداخل الكويت وهنا نعرفكم على طريقة التسجيل في المنصة لاستخدامها.

تفاصيل منصة كويت مسافر

تم إطلاق تلك المنصة بعام 2020 في شهر يوليو مع بداية انتشار فيروس كورونا ووجود الكثير من الضوابط للسماح بالدخول إلى الكويت وهي مخصصة للمسافرين القادمين إلى الكويت أتاحتها إدارة الطيران المدني العامة بالمنطقة وساعدت كثيرًا سواء المقيمين أو المسافرين أو الزوار لمعرفة إجراء الخدمات التي هم في حاجة إليها وكذلك الفحص الطبي والتعرف على نتيجته، وبالتأكيد إطلاع جميع المستخدمين بأخر مستجدات وزارة الصحة حول ما يتعلق بفيروس كورونا والكثير من الخدمات الأخرى المتاحة من خلال منصة مسافر الكويت.

التسجيل في منصة كويت مسافر

للاستفادة من خدمات منصة مسافر كويت يجب أن يمتلك المستخدم حساب شخصي بالمنصة أولًا ويتم كما يلي:

الضغط على الرابط المباشر للمنصة .

تظهر مجموعة اختيارات مختلفة بالصفحة الأولى ينقر المستخدم على أمر تسجيل الدخول.

وبعدها يجب اختيار تبويب سجل حسابك الآن ليتم إدراج البريد الإلكتروني الخاص به ومنها لزر إرسال الرمز.

يجب بعد ذلك التوجه إلى البريد الإلكتروني للوصول إلى رسالة التحقق للاطلاع على الرمز ووضعه في الحقل الخاص به.

تستكمل بقية الخطوات بإدراج بقية التفاصيل والمعلومات لإنشاء الحساب بنجاح وإمكانية التسجيل في منصة كويت مسافر بسهولة.

خدمات منصة كويت مسافر

هناك خدمات عديدة توفرها المنصة منها: