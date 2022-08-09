طلب منحة أرض البلدية من الديوان الملكي .. إذا كنت ترغب في أن تقدم على طلب أو تستفسر بخصوص كيفية وطرق التقديم والخطوات الخاصة بالحصول على منحة أرض من البلدية أو حتى من للديوان الخاص بالمملكة العربية السعودية فهي من الخدمات الإلكترونية المشهورة لكل المواطنين السعودين المتوفرة إلكترونيًا بجانب غيرها يمكن للفرد طلبها وتقديم الطلب من هاتفه الجوال دون الحاجة إلى التوجه إلى أي مكان وكذلك بدون عناء أو مشقة .

طلب منحة أرض البلدية من الديوان الملكي

وقد نشر الديوان الملكة السعودي عن إمكانية التقدم بطلب أو الاستفسار عن منحة الأرض من البلدية أو الديوان الملكي بالطريقة الإلكترونية عبر الإنترنت لكل مواطن سعودي للتمكن من بناء مسكن شخصي خاص به وذلك عن طريقة اتباع تلك الخطوات.

يقوم الشخص بالدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالسكن أو “سكني“.

وبعدها يضغط تسجيل الدخول أو تسجيل جديد ثم يتم تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحدة.

ويطلب من كتابة رقم الهوية بدلًا من اسم الدخول وكلمة السر الخاصة بأبشر.

وتضغط تسجيل دخول وسيتم التحقق من حسابك ويظهر لك كافة الشروط والأحكام الخاصة بالطلب الذي ترغب في تقديمه .

ستضغط على موافق وتحدد نوع السكن الموجود به حاليًا بجانب العائلة وتضغط على استمرار.

وتستكمل البيانات المطلوبة وفق الأسئلة التي ستظهر أمامك.

وبعد أن تنتهي ستختار منصة السوق الإلكتروني لتحديد الموقع الذي ترغب في أن تحصل على قطعة أرض به وفق الأراضي المجانية.

واستكمل الحجز الخاص إذا كانت الشروط متوافرة بك.

شروط الحصول على أرض من البلدية

وبالنسبة للشروط التي يجب توافرها في شخص من اجل طلب قطعة أرض لبناء مسكن.