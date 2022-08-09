نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة وأفضلها بمصر لعام 2022 / 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ أيام نتيجه الشهاده الثانويه العامه المصريه ويبدأ الطلاب في عملية البحث عن الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة حسب المجموع الذي حصل عليه كل منهم، ويبحث أولياء الأمور عن أرخص الأسعار للجامعات الخاصة في جميع المحافظات، وذلك لاختيار الجامعة المناسبة كما أن مصاريف الجامعات الخاصة تزيد كل عام بنسبة تصل من 5% إلى 10% عن العام الماضي.

أسعار مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة وأفضلها بمصر لعام 2022 / 2023

سيبدأ فتح التنسيق خلال الأيام القادمة، وأكد مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم تحديد أسعار مصاريف الجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية 2022 أو الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية، مشيرة أن كافة المصاريف الخاصة بالكليات متاحة الآن عبر المواقع الرسمية للجامعات على شبكة الإنترنت.

تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2022 / 2023

95 % للطب البشرى.

90 % كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.

80 % كلية الهندسة والطب البيطرى.

70 % كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

60 % كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة.

55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية طب الأسنان بمبلغ للفصلين الدراسيين 95700 ألف جنيه للطالب المصرى ويمكن تقسيمها على قسمين، أما الطالب الوافد يقوم بدفع مبلغ 10500 دولار للفصلين الدراسيين.

كلية الصيدلة بمبلغ 93500 ألف جنيه للطالب المصرى، ويمكن تقسيمها على فصلين، أما الطالب الوافد يقوم بدفع مبلغ: 13500 دولار.

كلية الهندسة بمبلغ 70 ألف جنيه للطالب المصرى ويمكن تقسيمها على فصلين، أما الطالب الوافد يقوم بدفع 8700 دولار.

كلية إدارة الأعمال بمبلغ 61500 ألف جنيه للطالب المصرى ويمكن تقسيمها فصلين، أما الطالب الوافد يقوم بدفع 6960 دولار.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بمبلغ 55500 الف جنيه للطالب المصرى ويمكن تقسيمها، أما الطالب الوافد يقوم بدفع 6960 دولار.

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بمبلغ 45500 جنيه للطالب المصرى، بينما الطالب الوافد يقوم بدفع 6960 دولار.

مصاريف الجامعة الروسية

كلية طب الأسنان بمبلغ 98750 ألف جنيه.

كلية الصيدلة بمبلغ 94750 ألف جنيه.

كلية الهندسة بمبلغ 63750 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الالمانية

كلية الصيدلة بمبلغ 193 ألف جنيه، يمكن تقسيمهم على ثلاث مراحل بشرط يتم دفع القسط الأول 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة بمبلغ 193 ألف جنيه، يمكن تقسيمهم على ثلاث أقساط.

كلية إدارة الأعمال بمبلغ 193 ألف جنيه، يمكن تقسيمهم على ثلاث أقساط.

كلية الفنون التطبيقية بمبلغ 60 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية

كلية طب الأسنان بمبلغ 90 ألف جنيه للطالب المصرى، أما الطالب الوافد يتم دفع مبلغ 12000 دولار.

كلية الصيدلة بمبلغ 90 ألف جنيه للطالب المصرى، أما الطالب الوافد يتم دفع مبلغ 11000 دولار.

كلية الهندسة بمبلغ 70 ألف جنيه للطالب المصرى، والطالب الوافد يتم دفع مبلغ 8000 دولار.

كلية إدارة الأعمال بمبلغ 40 ألف جنيه للطالب المصرى، بينما الطالب الوافد يتم دفع مبلغ 3500 دولار.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

مصروفات كلية الطب البشري بمبلغ 105 ألف جنية.

كلية طب الأسنان بمبلغ 95 ألف جنيه

كلية الصيدلة بمبلغ 96500 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي بمبلغ 80.500 ألف جنيه.

كلية العلوم بمبلغ 64.500 ألف جنيه.

كلية الإعلام بمبلغ 50.500 ألف جنيه.

كلية الهندسة بمبلغ 66.500 ألف جنيه.

كلية التمريض بمبلغ 74.500 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات بمبلغ 38.300 ألف جنيه.

مصاريف جامعة فاروس

كلية الصيدلة بمبلغ 98 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق بمبلغ 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة بمبلغ 53 ألف جنيه.

كلية العلوم المالية والإدارية بمبلغ 64 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي بمبلغ 62 ألف جنيه.

كلية الإعلام بمبلغ 42 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة يتم دفع مبلغ 42 ألف جنيه.

كلية الدراسات القانونية يتم دفع مبلغ 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة ميريت