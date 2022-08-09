نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444 – 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتم تأكيد موعد صرف إعانة مربي الماشية من خلال الحساب الرسمي لمنصة أنعام الإلكترونية في منتصف كل شهر، ودعم الثروة الحيوانية من أفضل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، ولكن لابد من تحديث البيانات في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار الدعم بدلاً من الانقطاعات.
متى موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444 – 2022؟
أعلن موقع أنعام عن موعد توزيع الدعم على المزارعين عبر حسابه الرسمي، وهو الخامس عشر من كل شهر.
- يمكن تغيير التاريخ المقرر إذا تزامن مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.
- ينتظر المستفيد دفع المنفعة بإيداع المنفعة في حساب رسمي.
- إذا كان تاريخ الدعم المالي متأخرًا عن التاريخ المحدد بواسطة الحساب الرسمي، فيمكن معرفة التاريخ بطرق مختلفة وسيتم مراقبته من أجلك.
متى موعد صرف إعانة دعم مربي المواشي 1444 تويتر 2022
لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف دعم مربي الماشية، لكن تاريخ بدل المواشي 1444 يتزامن عادةً مع بداية كل تقويم ميلادي، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنه من الممكن دفع بدل المواشي يوم الأربعاء 5 محرم 1444 هجريًا، الموافق 3 اغسطس 2022 ميلاديًا.
رابط الاستعلام عن موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444 – 2022 عبر نما
لكي تستعلم عن موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444 – 2022 عبر نما يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- من الضروري زيارة الرابط الخاص بالموقع الرسمي لبوابة نما الإلكترونية المخصصة لدعم مربي الماشية.
- أدخل رقم الهوية وأكمل عملية تسجيل الدخول، ثم أدخل كلمة مرور الحساب.
- الآن يجب عليك فتح منصة أنعام.
- انقر فوق رمز الاستعلام في الدفعة 35.
- سترى الآن جميع تفاصيل عملية التأهيل.
كم مبلغ دعم إعانة مربي المواشي 1444 – 2022
يتم تحديد مقدار الدعم لمربي الماشية على النحو التالي:
- عن كل ماعز: استقطاع (8) ريالات لمبلغ الإعالة.
- لكل ضأن: استقطاع مبلغ (8) ريال سعودي إعانة.
- كما لكل جمل: استقطاع مبلغ الإعالة (40) ريال سعودي.
- عن كل بقرة: استقطاع (60) ريالاً من مبلغ الإعالة.
طرق الاستعلام عن مواعيد صرف إعانة مربي الماشية
أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة الخدمة بعدة طرق لمعرفة مواعيد المنح للمستحقين للدعم المالي من مربي المواش ، ومنها:
- اتصل بخدمات المستفيدين على الرقم: 19930.
- تواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على الرقم: 8002472220
- تحقق من الدعم من خلال موقع أنعام.
- الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
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