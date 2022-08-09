نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد ترقب نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 من قبل الطلاب والطالبات السعوديين المتقدمين للالتحاق بالجامعة، حيث ينتظر الكثير من الطلاب النتائج التي من المفترض أن تظهر عقب اعتماد التسجيل، حيث صرحت الجامعة السُّعُودية من خلال حسابها الرسمي على تويتر موقع التواصل الاجتماعي المعروف بأنه تم قَبُول الدفعة الأولى من الطلاب وتم الإعلان عن الأسماء المرشحة للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجامعي الجديد.

الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 من خلال مجموعة الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة من خلال النقر على هذا الرابط. ثم النقر على خيار “بوابة القبول” من الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على موقع الجامعة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم استكمال خطوات التسجيل وهكذا سيتم ظهور نتيجة قبولك بالجامعة.

الرسوم المطلوب سدادها بعد نتائج القبول في الجامعة السعودية 1444

أعلنت الجامعة من قبل أن يكون المبلغ المطلوب لرسوم الالتحاق بالجامعة 265 ريال سعودي للطلاب السعوديين، ويرجى سداد المبلغ المالي المذكور بالإضافة إلى 15% من أصل الرسوم وهذا بالنسبة للطلاب الغير سعوديين.

والجدير بالذكر أن الجامعة تحث طلابها المقبولين في الدفعة الأولى لهذا العام بسرعة إتمام الإجراءات اللازمة للانضمام للجامعة والالتحاق بالكلية المناسبة،

وذلك كي لا يفوتوا هذه الفرصة ويذهب المَقْعَد المحجوز بالطالب الذي لم يتم ما تبقى من الإجراءات إلى طالب آخر.

تخصصات الجامعة السعودية الإلكترونية

في حالة إذا تم قبولك بالجامعة السعودية من بين طلاب الدفعة الأولى 1444، هكذا يمكنك الآن الاطلاع على الكليات وتخصصاتها داخل الجامعة واخيتار ما يناسبك ويلائم ميولك ومهاراتك، وتتمثل هذه التخصصات في التالي:

كلية العلوم والدراسات النظرية وأقسامها: اللغة العربية. اللغة الإنجليزية ويوجد فرع للترجمة أيضاً.

الإعلام الإلكتروني.

الحوسبة والمعلوماتية وأقسامها: علوم البيانات. علوم الحاسب. تقنية المعلومات.

كلية العلوم الإدارية والمالية وأقسامها: إدارة الأعمال. المالية. المحاسبة. التجارة الإلكترونية.

كلية العلوم الصحية الصحة العامة. المعلوماتية الصحية.

تخصصات الجامعة السعودية الإلكترونية في درجة الماجستير

تقنيات الترجمة.

الرعاية الصحية.

إدارة الأعمال.

علوم البيانات.

قانون الأعمال الدولي.

الأمن السيبراني

وبهذا نكون وضحنا لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444، كما وضحنا أيضاً رسوم تخصصات الجامعة.