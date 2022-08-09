خصم 45% في اكسترا بالسعودية على الجوالات بالتقسيط أو كاش extra

خصم في اكسترا بالسعودية على الجوالات بالتقسيط أو كاش extra، تقدم شركة إكسترا لعملائها من حاملي البطاقات الإئتمانية من البنوك المشاركة كمصرف الراحجي والأهلي وبنك الرياض وغيرهم إمكانية تقسيط مشترياتك بسعر الكاش مع تطبيق الشروط والأحكام بالإضافة إلى الخصومات الكبيرة والمذهلة على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبالأخص التخفيضات على الجوالات.

تعد شركة اكسترا من الشركات الكبرى الرائدة في تقديم كل ما هو جديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية الكبرى التي يحتاجها كل منزل، فمن خلال المقال سنعرض عليكم أقوى الخصومات على الجولات الحديثة.

عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية:

دائما ما تقدم شركة اكسترا المتواجدة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية عروض وتخفيضات على الجوالات بكل أنواعها، سنعرضها خلال السطور القليلة القادمة:

خصم كبير على هاتف أبل أيفون 13 بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 4449 ريال سعودي بدلا من 5299 ريال سعودي.

متوفر هاتف أبل أيفون 13 بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4299 ريال سعودي.

متاح هاتف أبل أيفون 12 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 4049 ريال سعودي.

متوفر هاتف أبل أيفون 13 ميني بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.

متواجد هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 6699 ريال سعودي.

متواجد هاتف هونر 9 إكس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متاح باللون الأسود بسعر 1049 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي.

خصومات على هاتف تكنو في اكسترا:

تخفيض على هاتف تكنو بوفا 2 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بلون فضي بسعر 689 ريال سعودي بدلا من 829 ريال سعودي.

متاح هاتف تيكنو بوب 5 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بلون أزرق فاتح بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

تنزيلات على الجوالات سامسونج في اكسترا: