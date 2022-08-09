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عمر شويل - جدة شروط قبول سابك تدريب المشغلين 1444 … تقدم شركة سابك السعودية الصنعة والمختصة بالبتروكيماويات على المستوى العالمي والشركة الكبرى والتي تأسست في 1975 ميلاديًا كأكبر شركة بتروكيماوية في العالم أجمع والتي تضم أكثر من 23 ألف عامل وتستحوذ كذلك عليها شركة أرامكو للبترول بنسبة تصل إلى 70 % تقريبًا وتقدم تدريب للشباب والمشغلين والخريجين الجدد من أجل توفير فرص عمل لهم بشكل سنوي بشرط خوضهم برامج تدريبية تابعة للشركة على مستوى عالي.

شروط قبول سابك تدريب المشغلين 1444

يذكر أن برامج سابك التدريبية هي أحد البرامج الهامة في جميع ومختلف المجالات والتي تهدف إلى تقوية .

وتطوير وتشجيع الخريجين على العمل في الوظائف والبحث في سوق العمل وذلك للتدريب بشكل خاص على اللغة الإنجليزية .

والتقنيات والتكنولوجيا نظريًا وكذلك في المرحلة النهائية على الأجهزة والمعدات كمرحلة عملية للجادين من أجل توفير فرص عمل لهم.

ومن ضمن مميزات التدريب في شركة سابك أنها تقدم للمتدربين مكافآت شهرية وكذلك توفر لهم سكن في مكان التدريب.

وكذلك تعطيهم بدلات الانتقال والطعام وغيره وتعالجهم طبيًا وفق سياسات الشركة.

شروط المتقدمين للبرامج التدريبية

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الخريج من أجل التقديم في أحد البرامج التدريبية الخاصة بشركة سابك هي.

أنها تستهدف الخريجين والطلاب في المرحلة الثانوية من أجل التطوير الخاصة بلغتهم الإنجليزية كلغة عالمية. بجانب ذلك تفتيح عقولهم على التكنولوجيا والتنمية وغيرها من المجالات ومن ضمن الشروط. أن تكون من السعوديين وكذلك أن تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة. وأن تجتاز الفحص الطبي وكذلك أن يمر الشخص من المقابلة الشخصية بنجاح . وأن يجتاز الاختبار الخاص بتحديد المستوى. وعمره لا يتجاوز 24 عام لأن أولوية الشركة لحديثي التخرج.

وبالنسبة لطريقة التسجيل في برامج سابك التدريبية