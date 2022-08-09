نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قبول سابك تدريب المشغلين 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط قبول سابك تدريب المشغلين 1444 … تقدم شركة سابك السعودية الصنعة والمختصة بالبتروكيماويات على المستوى العالمي والشركة الكبرى والتي تأسست في 1975 ميلاديًا كأكبر شركة بتروكيماوية في العالم أجمع والتي تضم أكثر من 23 ألف عامل وتستحوذ كذلك عليها شركة أرامكو للبترول بنسبة تصل إلى 70 % تقريبًا وتقدم تدريب للشباب والمشغلين والخريجين الجدد من أجل توفير فرص عمل لهم بشكل سنوي بشرط خوضهم برامج تدريبية تابعة للشركة على مستوى عالي.
شروط قبول سابك تدريب المشغلين 1444
يذكر أن برامج سابك التدريبية هي أحد البرامج الهامة في جميع ومختلف المجالات والتي تهدف إلى تقوية .
وتطوير وتشجيع الخريجين على العمل في الوظائف والبحث في سوق العمل وذلك للتدريب بشكل خاص على اللغة الإنجليزية .
والتقنيات والتكنولوجيا نظريًا وكذلك في المرحلة النهائية على الأجهزة والمعدات كمرحلة عملية للجادين من أجل توفير فرص عمل لهم.
ومن ضمن مميزات التدريب في شركة سابك أنها تقدم للمتدربين مكافآت شهرية وكذلك توفر لهم سكن في مكان التدريب.
وكذلك تعطيهم بدلات الانتقال والطعام وغيره وتعالجهم طبيًا وفق سياسات الشركة.
شروط المتقدمين للبرامج التدريبية
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الخريج من أجل التقديم في أحد البرامج التدريبية الخاصة بشركة سابك هي.
- أنها تستهدف الخريجين والطلاب في المرحلة الثانوية من أجل التطوير الخاصة بلغتهم الإنجليزية كلغة عالمية.
- بجانب ذلك تفتيح عقولهم على التكنولوجيا والتنمية وغيرها من المجالات ومن ضمن الشروط.
- أن تكون من السعوديين وكذلك أن تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة.
- وأن تجتاز الفحص الطبي وكذلك أن يمر الشخص من المقابلة الشخصية بنجاح .
- وأن يجتاز الاختبار الخاص بتحديد المستوى.
- وعمره لا يتجاوز 24 عام لأن أولوية الشركة لحديثي التخرج.
وبالنسبة لطريقة التسجيل في برامج سابك التدريبية
- قم بفتح الموقع الإلكتروني السمي الخاص بـ سابك.
- وبعدها اختر أيقونة المستخدم .
- واختار تسجيل وقم بكتابة الاسم الأول .
- وكذلك الاسم الأخير ورقم الهاتف واسم الشركة والبريد الإلكتروني الخاص بك.
- وكلمة المرور وأكدها واقرأ السياسية الخاصة بالشركة.
- واضغط موافق عليها وبعدها انهي كلمة التسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط قبول سابك تدريب المشغلين 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.