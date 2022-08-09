نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد .. بعد التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية لا يعرف الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن السن الجديد الخاص بالحضانة والذي من خلاله سيكون للزوج أو الزوجة الذين تطلقوا من تنفيذ الإجراءات القانونية من أجل حضانة الطفل أو الأكفال من بينهم وسنسرد لكم كل تلك التفاصيل في السطور القادمة وفق القانون السعودية بجانب حالات سقوط حضانة الأم عن الطفل أو عن الحاضن بشكل عام وكذلك الأحكام الخاصة بسفر الحاضن أو المحضون للخارج.

سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

ومن أجل بداية الحديث فسنذكر السن الخاص بالحضانة وفق قانون الأحوال الجديد والمعدل في المملكة العربية السعودية.

فمنذ الولادة إلى سن 15 عام فحضانة البنت تظل حتى الزواج وسنذكر الحالات فعلى سبيل المثال عمر الطفل سنتين بحد أقصى.

يجب أن تكون الحضانة الإلزامية للأم إذا كانت موجودة وإن لم تكن فتنتقل تلقائيًا للأب.

وفي حالة إذا كان الطفل بنفس العمر والأب ملزم بالحضانة إن كان متواجد.

وفترة الحضانة تنتهي في حاول وصول الولد أو البنك سن الـ 18 فيصلوا لمرحلة البلوغ الكامل.

وبالنسبة لشروط حضانة الطفل في السعودية 2022

أول الشروط الواجب توافرها في الشخص الحاضن أن يكون سليم صحيًا وليس مصاب بأي أمراض عقلية أو نفسيه .

وكذلك أن يكون قادرًا على توفير احتياجات الطفل من الناحية المادية . وأن يقوم بتوفير سكن مناسب للمحضون أو الطفل من أجل أن ينشأ بلا أمراض وإن كانت الحضانة للأم. فيجب عليها ألا تتزوج وإذا فعلت تؤل الحضانة إلى أم الأم جدة الطفل. وأن توفر الأمان والرعاية المتكاملة. وألا يتحرك الطفل خارج الإقليم الخاص بالمملكة العربية السعودية طوال فترة الحضانة . وأن تتمتع هي أيضًا بصحة جسدية تمكنها من رعاية الطفل رعاية كاملة ولا يسمح للفاسق بحكم المحكمة بالحضانة نهائيًا رجلًا أو امرأة.

حالات إسقاط حضانة الأم للطفل

حالات إسقاط حضانة الأم للطفل إذا تزوجت الأم بعد الانفصال من والد الطفل وإن كان محكوم عليها في قضية شرف إذا حدث إهمال دراسيًا وصحيًا ونفسيًا للطفل ومنعت الأب من رؤية الطفل 3 مرات متتالية.

وحينما يصل الطفل المحضون إلى سن البلوغ يتم تغييره بين العيش مع الأب أو الأم فإذا اختار الأب سقطت حضانة الأم فورًا.