نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارة تويوتا اليابانية للبيع فوري بسعر 9000 ريال سعودي في المقال التالي
ارخص سيارة تويوتا اليابانية في السعودية، يوجد العديد من السيارات ماركة تويوتا بمواصفات وصناعة يابانية في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين الذين يبحثون عن سيارة تلبي لهم إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم.
يعتبر مصنع تويوتا من أضخم المصانع للسيارات والرائدة في صناعتها والتي تعمل على أنتاج الملايين من السيارات سنويا، وهي من أكبر الشركات في اليابان، وفي ظل غلاء أسعار السيارات الجديدة بشكل متكرر يلجأ العميل لشراء السيارة تويوتا المستعملة بأسعار رخيصة، واليوم سنعرض أرخص سيارات مستعملة تويوتا للبيع في السعودية.
سيارة تويوتا كامري موديل 2008:
متوفر سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة جدة، وتعد سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 9000 ريال سعودي، اما عن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري فهو أوتوماتيك.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 120000 كيلو متر.
- الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.
- السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595257810.
سيارة تويوتا كورولا 2013:
- يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة جدة.
- سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 15000 ريال سعودي.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 180000 كيلو متر.
- ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك مع إصدار أوتوماتيك بالكامل.
- الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.
- اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.
- السيارة تويوتا كورولا تحتوي على مكيف وريموت كنترول ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966590792586.
للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2013:
- متوفر للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة الطائف.
- سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 24000 ريال سعودي.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 123054 كيلو متر.
- ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.
- اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري فضي.
- الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.
- السيارة تويوتا كامري بها فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة.
- السيارة بها مرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.
- السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وبلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص.
- السيارة بها مشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.
- السيارة تحتوي على حساسات أمامية وحساسات خلفية ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.
- السيارة بها كاميرا خلفية وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582433525 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582433525.
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