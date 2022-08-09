اتفاق روسى- أوكرانى يحظر على السفن الحربية الاقتراب من سفن الحبوب

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، عن دليل حول تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب التى وقعها فى نهاية يوليو، أن "الطرفين لن يشنا أى هجمات ضد السفن التجارية أو غيرها من السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ المشاركة فى المبادرة".
وتقول الوثيقة: "لن تقترب أى سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرة مسيرة من مسافة تزيد عن 10 أميال بحرية من سفينة تجارية تبحر على طول الممر الإنسانى البحرى، باستثناء المياه الإقليمية لأوكرانيا".
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