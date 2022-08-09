اليمن: وفاة وإصابة 8 نازحين وفقدان 6 آخرين جراء السيول فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأفاد تقرير تفصيلى صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، الاثنين، أن السيول والأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الشديدة التى هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تسببت بوفاة ثلاثة نازحين فى محافظة مأرب وإصابة 5 آخرين.

وأشارت إلى أن ستة نازحين آخرين تم رصدهم فى عداد المفقودين جراء هذه السيول، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وأضاف التقرير، أن "السيول تسببت فى تلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية".. مؤكداً أن ما يجرى فى مخيمات النازحين جراء السيول كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل شركاء العمل الإنسانى، لوضع حد لهذه الكارثة.

وكانت الوحدة أعلنت، فجر الأحد، فى بيان رسمى، تضرر 16735 أسرة نازحة، جراء الأمطار والسيول الجارفة التى شهدتها محافظة مأرب. شمال شرقى اليمن.

وقالت، إن فرقها الميدانية رصدت تضرر (16.735) أسرة، منها (5.287) أسرة تضررت بشكل كلى، و(11.448) أسرة تضررت بشكل جزئى.

ويوجد فى محافظة مأرب 148 مخيما وتجمعا للنازحين، يعيش بها عشرات الآلاف من الأسر اليمنية التى فرت من مناطق سيطرة ميليشيات الإرهاب الحوثية، حيث تحتضن محافظة مأرب، نحو 60٪ من إجمالى عدد النازحين فى اليمن البالغ عددهم اكثر من 4.2 مليون شخص.

ومنتصف يوليو الماضى، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فى مدينة مأرب، فى تقرير لها، إن ما يزيد على 13 ألف أسرة نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التى تشهدها المحافظة منذ بداية مايو الماضى.