نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصدر : 19 ألف طالب يدرس الطب في الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الاثنين، إنّ وحدة تنسيق القبول الموحد تتواصل الآن مع الجامعات للحصول على قوائم بالأعداد المقترحة للقبول الجامعي.

وأضاف الخطيب : أن التواصل مع الجامعات لمعالجة الأعداد المقترحة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في ضوء التخصصات الراكدة والمشبعة والقرارات السابقة لمجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الموضوع.

وأشار، إلى أن تحديد عدد أيام تسجيل الطلبات الجامعية عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وفقا لإعداد الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة (توجيهي)، حيث إنّ عملية تسجيل طلبات الالتحاق بالجامعات الكترونيا بشكل كامل.

وأشار، إلى أن تحديد المقاعد الجامعية ليس له علاقة بمعدلات الثانوية العامة، ولكن له علاقة بإعداد من يحق لهم التقدم بطلبات للمنافسة على الجامعات.

ولفت، إلى أن عام 2020 شهد تضخم في المعدلات، حيث إنّ 72 طالب وطالبة حصلوا على معدل 100 لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة الأردنية ، وفق المملكة .



وأشار، إلى أن وحدة القبول الموحدة تحلل نتائج التوجيهي؛ وتعلن الشرائح الثانوية العامة حسب الفروع على الموقع الإلكتروني للوحدة قبل عملية تقديم الطلبات حتى يستأنس الطالب بهذه الأعداد وتكون إحدى الدلائل التي تساعده في عملية تعبئة الطلبات.

تخصصات راكدة ومشبعة

أكّد الخطيب، أن قرارات لمجلس التعليم العالي لتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسب 30-35%، حيث إنّ الجلسة المقبلة ستراجع تقرير ديوان الخدمة المدنية لمناقشته، مرجحا اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالأعداد المتوقعة للقبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة.

وقال: "مجلس التعليم العالي لا يستطيع اتخاذ قرارات أكاديمية بحتة، حتى في الجامعات، حيث إنّ المجلس إذا اراد أن يتخذ قرار أكاديمي بحت فيما يتعلق بالتخصصات الراكدة والمشبعة السهل اغلاقها"، لافتا، إلى أنه أمر غير ممكن نهائيا في مصلحة وطنية عليا وفي عوامل اجتماعية واقتصادية تؤثر في الموضوع.

وبين الخطيب، أنه لا يمكن الغاء أي تخصص كاملا، حيث إنه مرتبط بأعضاء هيئة تدريس داخل الجامعة، ويمكن أن يكون مطلوب في دول أخرى، بالإضافة أن هناك طلبة وافدة تأتي لدراسته في الأردن.

وتابع، أن بعض التخصصات المعلنة أنها راكدة ومشبعة؛ قد تكون بعد 4-5 سنوات عادت تخصصات مطلوبة، والتخصصات المطلوبة الآن خلال 5-10 سنوات مقبلة ستصبح راكدة ومشبعة، ويجب البحث عن تخصصات جديدة.

ولفت، إلى أن 38 ألف طالب وطالبة يدرسون تخصص الطب داخل وخارج الأردن، منها 19 ألف في الجامعات الأردنية، و19 ألف في الجامعات الخارجية.

رفع معدلات التوجيهي

قال الخطيب، إنّ 80% من طلبة رفع المعدل بالثانوية العامة هم جيل 2003.

وأوضح، أن الدراسات الموجودة لدى وحدة القبول الموحد من 15-20% من الطلبة الذين يتم ترشيحهم يستنكفوا عن مقاعد البرنامج العادي، إما لأن التخصص لم يلبي رغبت الطالب أو الجامعة التي حصل فيها على القبول لا يرغب فيها ويرغب بجامعة أخرى.