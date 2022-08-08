نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الألاف من مستحقي برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 57 لهذا لشهر أغسطس الجاري لعام 2022، وحسب تصريحات مسئولي البرنامج انه سوف يتم إيداع الدفعة في خلال الساعات القليلة القادمة، حيثُ يتم إيداع الدفعة 57 في جميع الحسابات البنكية المُستوفية الشروط في صباح يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من أغسطس الحالي، والثاني عشر من محرم الجاري.

6 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/mvzRB8JC4M — حساب المواطن (@citizenaccount) 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/mvzRB8JC4M — حساب المواطن (@citizenaccount) August 4, 2022

حساب المواطن لعام 1444

يعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن برامج الدعم، التي تتعهد بتوفير حياة كريمة للكثير من الأسر الأشد احتياجًا، ومنذ الايام القليلة الماضية أعلن خادم الحرمين الشريفين قرار بإعادة فتح باب التسجيل للقبول أعداد جديدة من مستفيدي البرنامج، حتى تتمكن المملكة من تحقيق أهدافها في تقليص خط الفقر داخل المملكة، والعمل على رفع مستوى المعيشة.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

هناك بعض من النقاط التي يلزم على المستفيد الجديد اتباعها حتى يتمكن من التسجيل داخل المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، وتتلخص تلك الخطوات في الآتي:

الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

النقر على رابط تسجيل جديد

تعبئة كافة الحقول من رقم الهاتف ورقم الهوية ثم رقم الجوال

النقر على حفظ

ثم القيام بإدخال كلمة المرور المؤقته التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية

ثم القيام بتغير كلمة المرور

والنقر على حفظ

ثم الموافقة على كافة الشروط

واستكمال تعبئة باقي الحقول

ورفع كافة الأوراق المطلوبة

واخيرًا النقر على إرسال الطلب.

ثم يتم دراسة كافة الطلبات المقدمة إليهم، في مدة لا تزيد عن ثلاثون يومًا ويتم رفع نتائج الأهلية عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن، وفي حالة تعليق بعض الطلبات، فهذا يعني إنها تخضع لدراسة أدق، أما في حالة الرفض فهذا يعني ان هناك خلل في الشروط أو الأوراق المُقدمة.

شروط الاستحقاق من حساب المواطن

أن يكون الفرد المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عام

تواجد المتقدم داخل الأراضي السعودية

عدم امتلاك المتقدم أي من الأملاك أو الأصول العقارية

عدم تواجد المتقدم في أي من ديار الإيواء المنتشرة داخل الأراضي الحجازية.

ومن الناحية الأخرى أكد مسئولي البرنامج على المستحقين الفعلين المستفيدين من البرنامج القيام بتحديث بياناتهم من خلال الصفحة الرسمية الإلكترونية للبرنامج، وهذا خوفا من عدم تعرضهم للوقف صرف الدفعة الخاصة بهم.