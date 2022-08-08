تعرف علي مواصفات هاتف اوبو رينو ٨ OPP Reno 8

منذ أيام قريبة قد تم طرح سلسلة هواتف جديدة من اصدر الشركة الصينية أوبو، والتي تعد من أشهر الشركات على مستوي العالم والتي تنتج السلسلة المعروف والشهيرة لهواتف Reno، ويعد الهاتف الجديد رينو ٨ من أحدث الهواتف التي تم طرحها في السواق ماخورا لشركة أوبو، حيث يتمتع هذا الأصدر الجديد بخصائص جديدة مثل سعة بطارية كبيرة تكفي لتشغيل الهاتف لساعات متواصلة، كما أن الهاتف يدعم خصية NFc وغيرها من الخصائص المميزة والتي تجعلها من أكثر الهواتف مبيعا داخل وخارج مصر.

نبذه مختصرة عن هاتف اوبو رينو ٨

ويتساءل الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء هاتف اوبو رينو ٨ الجديد عن موصفات هذا الهاتف، وما هي المميزات الإضافية التي تميز هذا الهاتف عن سلسلة رينو السابقة، ولذلك إليكم أهم تفاصيل الهاتف موضحة كالتالي.

قد تم استبدال عدسة العزل بعدسة Ultra Wide وهذه ميزة جديد تم أضافتها للهاتف، والتي تبلغ دقتها ٨ بكسل.

نوع الذاكرة الملحقة بالهاتف هي 2.2 Ufs، ونوع الرامات المستخدمة هي LPDDR5

يتميز الهاتف أيضا بشكل جميل وجذاب مصنوع من الزجاج، ويعطي منظر لامع للهاتف، ويعد الهاتف خفيف الوزن، لذلك يسهل حملة واستخدامه بسهولة.

عيوب هواتف OPP Reno 8

كما أنه يوجد بعض القصور في هذا الهاتف الجديد على الرغم من أنه يعد من الهواتف الحديثة الذكية، حيث لا يوجد بالهاتف سماعات ستريو، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بالهاتف منذ منفصل خاص بالهاتف لسماعة الأذن، كما أنه لأبد من توصيلة بشاحن سلكي، ولا يدعم خاصية الشاحن اللاسلكي، على الرغم من أنه يوجد الكثير من الهواتف الذكية التي تدعم الشاحن اللاسلكي، كما أنه لا يوجد به لمبة لتنبيه الإشعارات والتي تعطي إضاءة خفيفة عند وصول إشعار للهاتف.