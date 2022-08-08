نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف التربية والتعليم السعودية كيفية التقديم على الوظائف الفارغة بمنصة جدارة 1444 في المقال التالي
لقد تم الإعلان مؤخرا من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف فارغة من قبل جهات حكومية مختلفة بالسعودية قد تم طرح هذه الوظائف على المنصة تسهيلا على الأشخاص للاستعلام عن هذه الوظائف، والتقديم عليها بسهولة من خلال رابط منصة جدارة، وسوف نوضح لكم أهم هذه الوظائف الفارغة المعروضة على المنصة والشروط اللازم توفرها في الوظائف المختلفة المعروضة على منصة جدارة.
الوظائف الفارغة بوزارة التعليم على منصة جدارة 1444
لقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن وجود عدة وظائف فارغه لمختلف التخصصات للمعلمين، والتي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص من خريجين التخصصات المختلفة وإليكم هذه الوظائف موضح كالتالي.
- أعلنت وزارة التعليم والتربية بالسعودية عن حاجتها إلى معلم تخصص لغة إنجليزية.
- كما أنه من ضمن الوظائف التعليمية المطروحة على منصة جدارة معلم تخصص رياضيات، وتخصص أحياء وتخصص كيمياء.
- كما أنه أعلنت وزارة التعليم السعودية أيضا عن حاجتها إلى معلم تخصص فيزياء.
- ومن الوظائف الأخرى المطروحة إدارة أعمال، ووظيفة تخصص مهارات رقمية.
متطلبات التقديم بوظائف جدارة 1444
ونتابع معكم أهم المتطلبات والشروط التي يجب توفرها للتقدم بالوظائف المطروحة على منصة جدارة، بمختلف الجهات الحكومية، وإليكم أهم هذه المتطلبات موضحة كالتالي.
- أولا لأبد أن يكون للشخص المتقدم حساب شخصي على المنصة للتسجيل والتقديم بهذه الوظائف.
- أن يكون الشخص المتقدم أصلي الجنسية السعودية، ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- ومن الشروط المهمة للتقديم بإحدى الوظائف التعليمية الشاغرة على منصة جدارة أن يكون الشخص المتقدم قد خضع لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين.
- أما بالنسبة للوظائف المطروحة من القطاع الصحي أن يكون الشخص المتقدم لدية التقويم المهني، وحاصل على بطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية.
- وأنه من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم لاحدي هذه الوظائف متفرغ لها ولا يعمل بأي جهة حكومية أخري.
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