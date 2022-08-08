تعرف علي مميزات هاتف شاومي ريدمي K50i الجديد

نتابع معكم أحدث إصدارات شركة شاومي، وهو هاتف شاومي K50i وهو أخر إصدار قد أصدرته شركة شاومي، حيث يتمتع هذا الهاتف بخصائص حديثة، حيث أنه من أهم مزايا هذا الهاتف أنه يأتي بميزة مقاومة الغبار والماء، كما أنه يوجد به أكثر من بصمة مثل بصمة اليد، ويعمل ببصمة الوجه أيضا، وتصل أبعاد الشاشة إلى ٤:٣ مما يعطي لك رؤية واضحة من زوايا مختلفة، ويدعم الهاتف شبكة 2G, وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التفاصيل التي تهم أي مستخدم في هاتف شاومي ريدمي K50i.

محتويات علبة هاتف شاومي ريدمي K50i الجديد

وأهم ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف محتويات العلبة وما تضمنه وجود شاحن وسماعة أذن أما لا، وإليكم محتويات هاتف شاومي K50i موضحة كالتالي.

تحتوي علبة الهاتف على وصلة كابل من نوع 2.0 Type-C

الكتاب الملحق بتعليمات ومميزات الهاتف.

دبوس مصنوع من المعدن ليساعدك على إدخال وإخراج شرائح الاتصال بسهولة.

دبوس مصنوع من المعدن ليساعدك على إدخال وإخراج شرائح الاتصال بسهولة. ولكن لا تحتوي العلبة على شاحن للهاتف، كما أنه لا تحتوي العلبة على سماعة للإذن.

أبعاد هاتف شاومي ريدمي K50i الجديد

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على محتويات العلبة لهذا الهاتف، نشير إليكم إلى أهم موصفات هيكل هاتف شاومي ريدمي K50i موضحة كالتالي.